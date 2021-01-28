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Süper Kupa'da taraftarlar yerini aldı

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesinde davetli olarak iki takım taraftarı tribünlerde yer aldı

Süper Kupa'da taraftarlar yerini aldı

Süper Kupa'da oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde iki takım taraftarı davetli olarak tribünlere geldi. Salgın kuralları dolayısıyla iki takımı destekleyen 80 kişilik taraftar tribünde yerini alırken, müsabakayı protokol tribününde de yaklaşık 200 kişi takip etti.

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