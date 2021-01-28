Süper Kupa'da taraftarlar yerini aldı

Süper Kupa'da oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde iki takım taraftarı davetli olarak tribünlere geldi. Salgın kuralları dolayısıyla iki takımı destekleyen 80 kişilik taraftar tribünde yerini alırken, müsabakayı protokol tribününde de yaklaşık 200 kişi takip etti.