Süper Kupa maçı hakemi için flaş iddia! FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını, Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini iddia etti

Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçını Arda Kardeşler'in yönetmesinin ardından Süper Kupa'daki derbide düdük çalacak hakem merak konusu oldu.

İki ezeli rakip, 29 Aralık Cuma günü bu kez Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç için flaş bir hakem iddiası geldi.

Süper Lig'in eski hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi.

DAHA ÖNCE 3 DERBİ YÖNETTİ

Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bitigen daha önce 3 kez derbi yönetti. Geçen sezon 4 Haziran'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı derbide düdük çaldı. Genç hakem daha önce 15 Mart 2020'de 0-0 sona eren Galatasaray - Beşiktaş maçında da görev aldı. 18 Mayıs 2023'te Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Trabzonspor maçında da yine Bitigen vardı.