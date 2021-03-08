Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 29. hafta bugün oynanan 3 maçla sona erdi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 29. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇLARI

6 Mart Cumartesi:

16.00 Yukatel Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş 2-1 Gaziantep (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük 0-1 MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gençlerbirliği 0-1 Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor 1-3 Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray 2-2 Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor 1-2 Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa (Antalya)

19.00 İttifak Holding Konyaspor 0-3 Fenerbahçe

19:00 Göztepe 2-1 B.B. Erzurumspor

SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU (8 MART)

12 MART CUMA

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 MART CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14 MART PAZAR



13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

15 MART PAZARTESİ



19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)