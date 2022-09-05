Süper Lig'de zirve yarışı kızışıyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ligin 5. haftası, Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla sona erecek. Futbolseverler Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. İşte Süper Lig'de oynan maçlar, güncel puan durumu ve 6. hafta maçları...
SÜPER LİG 5. HAFTA SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR
02 / 09 Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor
03 / 09 Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük
03 / 09 Başakşehir FK 2-0 Alanyaspor
03 / 09 Giresunspor 0-1 Konyaspor
03 / 09 Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
04 / 09 Hatayspor 1-1 Adana Demirspor
04 / 09 Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa
04 / 09 MKE Ankaragücü 2-3 Beşiktaş
05 / 09 Galatasaray-Gaziantep FK
Haftayı bay geçen takım İSTANBULSPOR
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇLARI
11 / 09 Sivasspor-İstanbulspor
11 / 09 Beşiktaş-Başakşehir FK
11 / 09 Fatih Karagümrük-Giresunspor
11 / 09 Alanyaspor-MKE Ankaragücü
11 / 09 Gaziantep FK-Ümraniyespor
11 / 09 Kayserispor-Antalyaspor
11 / 09 Konyaspor-Hatayspor
11 / 09 Kasımpaşa-Galatasaray
11 / 09 Adana Demirspor-Trabzonspor
Haftayı bay geçen takım Fenerbahçe
SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU
YORUMLAR