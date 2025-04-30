Süper Lig A.Ş. neler vadediyor?

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasına dair kararın çıkartıldığını duyurdu. Bu gelişmeyi gazeteci Tahir Kum, HT Spor'da Ata Selçuk'a değerlendirdi.

"ÇAĞRI İLK VE DENİZ AYTEKİN TAVSİYE EDİLECEK 2 İSİM"

20. veya 21. hafta sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Danışma Kurulu'nun faaliyete geçeceğini deklare etmişti. Ancak Türkiye'nin futbol ikliminde böyle oluşumları bir anda yerine getirmek pek mümkün gözükmüyor. Yapılan yeniden görüşmede bir tıkanma yaşandı. 1. Lig'i temsilen Danışma Kurulu'nda eski hakemlerden Serkan Çınar tavsiye edildi. Kulüplerin içerisinde buna karşı bir muhalefet oluştu. Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk, Danışma Kurulu'nda yer alacak isimlerden biri olacaktı. Bir diğer isim de Almanya'da görevini yapan Deniz (Aytekin) Hoca. Deniz Hoca, Türk futbolu için bir şeyler yapmak isteyen, Türk hakemliği adına çalışma yapmak istediğini TFF ve kulüplere belirtti. Bu sebeple de Kulüpler Birliği'nin Danışma Kurulu'na alma olasılığı çok yüksek.

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"ÖNCELİĞİMİZ SÜPER LİG A.Ş.'NİN FAALİYETE GEÇMESİ OLMALI"

Deniz Aytekin'le görüşüldü ve bunun üzerine bu çalışma epey bir zaman devam etti. 1. Lig kulüplerinin 1, Süper Lig kulüplerinin 2 tane Danışma Kurulu'na koymak istediği isim var. Türkiye'deki futbol ikliminde bu sistemin çok faydalı olacağını düşünen insanlardan biri değilim. Bizim önceliğimiz Süper Lig A.Ş.'nin bir an önce faaliyete geçmesi olmalı.

"4 KULÜBÜN BAŞKANLARI ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI" Süper Lig A.Ş.'nin altyapısı çok sağlam değil. Bundan yıllar önce sayın Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği Başkanı'yken ve başkan vekili sayın Göksel Gümüşdağ olduğunda bir lansman yapıldı. Bu lansmanda 10-15 sayfalık bir çalışma vardı. Oradaki sunumda dikkat edilecek bir konu vardı, katılımla ilgili... O dönemde sadece Kasımpaşa Spor Kulübü'nün başkanlığını yapan Hilmi (Öksüz) Bey toplantının başından sonuna kadar takip etmişti. Bizim sıkıntımız şu; dünkü toplantıya baktığımız zaman 4 Büyükler'den sadece başkanlık seviyesinde katılan kişi sayın Ali Koç. O da Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı... Diğerleri genel sekreterlik makamı ve yöneticiler olarak katılmışlar. Sayın Ali Koç, "Futbolun anayasasını yeniden yazacağız" diyor. Futbolun anayasasını yazarken Türk futbolunun lokomotifleri olan 4 kulübün başkanları da ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Genel sekreter seviyesinde temsil edileceği bir toplantı olmamalıydı. "HANGİ MODELİ ÖRNEK ALACAĞIZ?" Dünyada bu iş nasıl gidiyor? İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da bu iş farklı. Hangi modeli örnek alacağız ve nasıl gideceğiz? Yayın ihalesiyle ilgili yetki federasyonda, bu kanunun değişikliğe uğraması ve yeniden yazılması lazım. Bunların hepsi hemen olacak şeyler değil. İngiltere, A.Ş. olayına geçtikten sonra kulüplerin ekonomik olarak daha özgür olmasına ve sahiplenme olayının artmasına sebep oldu. Türkiye'de de kulüpler çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyorlar.