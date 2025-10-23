Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Süper lig'de 10. haftanın programı şöyle:
24 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
25 Ekim Cumartesi
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
26 Ekim Pazar
14.30 Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
27 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)