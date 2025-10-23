Habertürk
        Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor!

        Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:15 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:15
        Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor!
        Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

        Süper lig'de 10. haftanın programı şöyle:

        24 Ekim Cuma

        20.00 Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

        25 Ekim Cumartesi

        17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

        20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

        26 Ekim Pazar

        14.30 Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

        17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

        17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

        20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

        27 Ekim Pazartesi

        20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

