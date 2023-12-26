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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftanın programı belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftanın programı belli oldu

        Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:03
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        Ligde 3 haftalık programı açıklandı
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        Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:

        16. hafta

        9 Ocak Salı:

        17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

        17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

        20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

        10 Ocak Çarşamba:

        17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

        17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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        20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

        20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

        11 Ocak Perşembe:

        17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

        20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

        19. hafta

        5 Ocak Cuma:

        17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)

        20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

        6 Ocak Cumartesi:

        13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

        16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

        7 Ocak Pazar:

        13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

        16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

        19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

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        20. hafta

        13 Ocak Cumartesi:

        13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

        13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

        16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

        19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

        14 Ocak Pazar:

        13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

        15 Ocak Pazartesi:

        20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

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