Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Kocaelispor mücadelesini Mehmet Türkmen, Kayserispor - Galatasaray maçını ise Alper Akarsu yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 15:21 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan; yarın, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

        Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

        Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

        Yarın

        21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak

        23 Ağustos Cumartesi

        21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

        21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

        24 Ağustos Pazar

        19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz

        21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu

        25 Ağustos Pazartesi

        21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        "Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti"
        "Kuzey Kore Çin sınırı yakınına gizli bir askeri üssü inşa etti"
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        Alvarez'de mutlu son!
        Alvarez'de mutlu son!
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı