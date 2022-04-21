Sabri Çelik başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de 34. haftanın hakemlerini açıkladı.

14 Nisan’da Ferhat Gündoğdu’nun istifasının ardından 18 Nisan’da göreve geldikleri açıklanan yeni MHK, 8 Mart’ta liste dışında kalan hakemlerden Cüneyt Çakır’a Antalyaspor - Kayserispor maçında görev verdi. Diğer hakemlere de ilerleyen haftalarda görev verilmesi bekleniyor.

İKİ İSME 1. LİG'DE GÖREV

Süper Lig'de 8 Mart'ta liste dışında kalan hakemlerden Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu'na 1. Lig'de görev verildi. Bahattin Şimşek, Tuzlaspor - Adanaspor, Tugay Kaan Numanoğlu ise Yılport Samsunspor - Altınordu maçında düdük çalacak.

MHK İLE HAKEMLER BİR ARAYA GELDİLER

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 hakem ile bugün bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

13 HAKEM KARARI, TAHKİM'DEN DÖNMÜŞTÜ

Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta aldığı 13 hakemin Süper Lig görev listesinden çıkarılma kararı, TFF Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

8 Mart Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun konuyla ilgili açıklamaları kimseyi tatmin etmezken özellikle operasyonun sezon bitmeden yapılması çoğunluğun tepkisini çekti. Bazı kulüpler, lige şaibe getirildiğini ve tescil edilmeme durumunun tartışılması gerektiğini savundu.

Görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı davada; Tahkim Kurulu, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etmişti.

KKARAR TAHKİM'DEN DÖNSE DE GÖREV VERİLMEDİ

Hakemler ve gözlemciler daha sonra görevlerine iade edilseler de Gündoğdu MHK’sı tarafından herhangi bir maçta görevlendirilmediler.

Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.

ÖZDEMİR'İN ARDINDAN GÜNDOĞDU DA İSTİFA ETTİ, MHK BAŞKANI ÇELİK OLDU

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da TFF'ye istifasını sundu. Gündoğdu'yla birlikte MHK Yönetim Kurulu da değişirken yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ise Sabri Çelik oldu.