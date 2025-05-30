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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:52
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        Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı bugün, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

        Süper Lig'de 38. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

        30 Mayıs Cuma

        20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz

        20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka

        31 Mayıs Cumartesi

        16.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

        16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

        19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

        19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam

        1 Haziran Pazar

        19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

        19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın

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