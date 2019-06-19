Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda taraftar desteği ve seyirci ortalamasında en dikkat çekici yükselişi Trabzonspor gerçekleştirdi.

Passolig'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 18 takım arasında bordo-mavili takım, tribünlerdeki taraftar desteği ve seyirci ortalamasındaki yükselişle ligin en dikkat çeken ekibi oldu.

Geride kalan sezonda Süper Lig’in seyirci ortalaması yüzde 9 oranında artarak 14 bin seviyesine ulaşırken, 18 takım arasındaki seyirci yarışında Trabzonspor ilk sıraya oturdu. Bordo mavili ekip, bir önceki sezona göre seyirci ortalamasını yüzde 24 oranında artırarak ligin yüzdesel anlamda seyirci ortalamasını en fazla artıran ekibi oldu.

Üç sezon öncesinde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 10 bin seyirci ortalamasıyla oynayan bordo-mavili ekip, yeni evi Medical Park Stadı'ndaki iç saha maçlarında bu ortalamayı 25 bine çıkardı.

2018-2019 sezonu başında 216 bin 861 olan Trabzonspor logolu Passolig kart sahibi taraftar sayısı, 34 hafta boyunca yüzde 21 oranında artış gösterdi ve sezonun son haftasında 260 bini geride bıraktı. Sezon boyunca 50 bine yakın futbolsever Trabzonspor Passolig kart alarak takımlarını tribünlerde yalnız bırakmadı.

Geçen sezon Süper Lig maçları için bir milyondan fazla maç bileti satılırken, en fazla maç bileti satan kulüp yine Trabzonspor oldu.

Trabzonsporlu taraftarlar, bilet alımlarında da interneti kullanmayı tercih etti. Taraftarların yüzde 76'sı maç biletlerini passo.com.tr web sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın aldı.

Bordo-mavili taraftarların yüzde 21’i Medical Park Stadı'ndaki iç saha maçlarına Passo Mobil Uygulaması'nı kullanarak, cep telefonlarıyla giriş yaptı.