        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 2 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:21 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:21
        Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftası bugün oynanacak 2 müsabaka ile devam edecek.

        Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Kayserispor arasında saat 20.00'da RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.

        Mücadelede VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

        Günün diğer müsabakasında Gençlerbirliği, Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Onur Gülter yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alpaslan Şen olacak.

        Mücadelede VAR'da Turgut Doman, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev yapacak.

