Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de ilk yarının gol raporu: Yabancılar ön plana çıktı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de ilk yarının gol raporu: Yabancılar ön plana çıktı!

        Süper Lig'de geride kalan 17 haftada takımlar 398 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de gol yollarında yabancı oyuncular yerlilere göre ön plana çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de ilk yarıya yabancı golcü damgası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in geride kalan 17 haftalık bölümünde futbolseverler 398 gole şahitlik etti.

        Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, atılan goller değerlendirildi.

        Oynanan karşılaşmalarda takımlar, oyuncuların kendi ağlarına gönderdikleri dahil, toplam 398 gol atarken, maç başına 1,3 gol ortalaması yakalandı.

        İlk bölümde futbolcuların takımları adına attığı 398 golün 303'ü yabancı, 84'ü ise yerli oyunculardan geldi. Süper Lig'de geride kalan bölümde 117 yabancı, 43 yerli oyuncu gol sevinci yaşadı.

        398 GOL ATILDI

        Süper Lig'de geride kalan 17 haftada takımlar 398 kez gol sevinci yaşadı.

        REKLAM

        Ligin ilk bölümünde lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, 39'ar golle rakip fileleri en çok havalandıran ekipler oldu.

        Trabzonspor 33, Beşiktaş 30, Başakşehir 27, Gaziantep FK 24, Samsunspor 22, Göztepe, Gençlerbirliği ve Konyaspor 21, Çaykur Rizespor 20, Corendon Alanyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor 16, Kocaelispor 15, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük ise 14 kez gol üretti.

        Süper Lig'de ilk 17 haftada en az gol sevinci yaşayan ekip ise 10 golle Eyüpspor oldu.

        YABANCILAR ÖN PLANA ÇIKTI

        Süper Lig'de gol yollarında yabancı oyuncular yerlilere göre ön plana çıktı.

        Geride kalan 17 haftada 160 oyuncu gol sevinci yaşarken, bunların büyük bölümü yabancılardan oluştu.

        Ligde 117 yabancı, 43 ise yerli oyuncu gol sevinci yaşadı, yabancılar 303, yerliler ise 84 gol kaydetti.

        KRALLIKTA İLK 10'DA 9 YABANCI

        Gol krallığı yarışının ilk 10 sırasında 9 yabancı oyuncu yer aldı.

        İlk bölümü RAMS Başakşehir'den Eldor Shomurodov 12 golle zirvede tamamlarken, onu Trabzonspor'dan Paul Onuachu 11 golle takip etti.

        REKLAM

        Fenerbahçeli Anderson Talisca ve Galatasaraylı Mauro Icardi 9'ar gol kaydederken, Trabzonspor'dan Felipe Augusto, Fenerbahçe'den Marco Asensio ve Konyaspor'dan Umut Nayir 8'er kez fileleri sarstı.

        Listede son 3 ismi ise 7'şer golle Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Beşiktaş'tan Tammy Abraham ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri oluşturdu.

        İlk 10 isim arasında Türk oyuncu olarak tek isim ise Konyaspor formasıyla 8 gol üreten Umut Nayir oldu.

        TÜRK GOLCÜLER

        Süper Lig'de geride bıraktığımız bölümde Türk futbolcular arasında gol krallığı sıralamasında ilk 5 isim ise şunlar oldu:

        1- Umut Nayir: 8 (Konyaspor)

        2- Tayfur Bingöl: 5 (Kocaelispor)

        3- Barış Alper Yılmaz: 4 (Galatasaray)

        4- Cengiz Ünder: 4 (Beşiktaş)

        5- Oğulcan Ülgün: 4 (Gençlerbirliği)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 24 Aralık 2025

        Sigorta Sayfası - 24 Aralık 2025 (

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre