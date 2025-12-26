Süper Lig'de ilk yarının gol raporu: Yabancılar ön plana çıktı!

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 17 haftalık bölümünde futbolseverler 398 gole şahitlik etti.

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, atılan goller değerlendirildi.

Oynanan karşılaşmalarda takımlar, oyuncuların kendi ağlarına gönderdikleri dahil, toplam 398 gol atarken, maç başına 1,3 gol ortalaması yakalandı.

İlk bölümde futbolcuların takımları adına attığı 398 golün 303'ü yabancı, 84'ü ise yerli oyunculardan geldi. Süper Lig'de geride kalan bölümde 117 yabancı, 43 yerli oyuncu gol sevinci yaşadı.

398 GOL ATILDI

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada takımlar 398 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk bölümünde lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, 39'ar golle rakip fileleri en çok havalandıran ekipler oldu.

Trabzonspor 33, Beşiktaş 30, Başakşehir 27, Gaziantep FK 24, Samsunspor 22, Göztepe, Gençlerbirliği ve Konyaspor 21, Çaykur Rizespor 20, Corendon Alanyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor 16, Kocaelispor 15, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük ise 14 kez gol üretti.

Süper Lig'de ilk 17 haftada en az gol sevinci yaşayan ekip ise 10 golle Eyüpspor oldu.