Süper Lig'de Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Giriş: 02.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:40
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Gaziantep temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.