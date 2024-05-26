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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Süper Lig'de küme düşen 4. takım Ankaragücü oldu! - MKE Ankaragücü Haberleri

        Süper Lig'de küme düşen 4. takım Ankaragücü oldu!

        Trendyol Süper Ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspora 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü ligden düşen 4. ve son takım oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:38 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:39
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        Ankaragücü ligden düştü
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü, ligden düşen 4. ve son takım oldu.

        Ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor’la karşılaşan Ankaragücü, son bölümüne 2-1 önde girdiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı.

        Son dakikalarda Enis Destan’ın gollerine engel olamayan MKE Ankaragücü, sahadan 4-2 yenik ayrıldı ve 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.

        LİGDE EN FAZLA YER ALAN 4. TAKIMDI

        MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımdı.

        Toplam 54 kez Süper Lig’de yer alan sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012, 2020-2021’den sonra 2023-2024 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan başkent ekibi, Türkiye Futbol Federasyonunun, Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu.

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