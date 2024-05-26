Süper Lig'de küme düşen 4. takım Ankaragücü oldu!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü, ligden düşen 4. ve son takım oldu.

Ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor’la karşılaşan Ankaragücü, son bölümüne 2-1 önde girdiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı.

Son dakikalarda Enis Destan’ın gollerine engel olamayan MKE Ankaragücü, sahadan 4-2 yenik ayrıldı ve 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.