Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı sona ererken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında puan farkı 6'ya düştü. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de; Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
ADANA DEMİRSPOR - oran verilmedi
HATAYSPOR - oran verilmedi
BODRUM FK - oran verilmedi
KAYSERİSPOR - oran verilmedi
ÇAYKUR RİZESPOR - oran verilmedi
TRABZONSPOR - oran verilmedi
SİVASSPOR - oran verilmedi
KONYASPOR - oran verilmedi
ANTALYASPOR - oran verilmedi
ALANYASPOR - 3oran verilmedi
GAZİANTEP FK - oran verilmedi
KASIMPAŞA - oran verilmedi
BAŞAKŞEHİR - oran verilmedi
GÖZTEPE - oran verilmedi
EYÜPSPOR - 1000
SAMSUNSPOR - 700
BEŞİKTAŞ - 500
FENERBAHÇE - 3.55