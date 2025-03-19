Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de şampiyonu 7 takım belirleyecek: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonu 7 takım belirleyecek: İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

        Süper Lig'in 28. haftası sonrası 71 puanla zirvede yer alan Galatasaray kalan 9 maçta 21 puan toplarsa puanını 92 yapacak. 62 puanla takibini sürdüren Fenerbahçe, kalan 10 maçının tamamını kazanırsa ezeli rakibiyle puanı eşitleyecek. Ancak ikili averajla Sarı-Kırmızılılar ipi göğüsleyecek. İşte şampiyonluk yolunda iki takımın kalan maçları ve ligin ilk yarısında o rakiplere karşı aldığı sonuçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        ABONE OL

        Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği haftada, Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalması zirve yarışını iyice karıştırdı. İki takım arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Galatasaray'ın 9, Fenerbahçe'nin ise 10 maçı kaldı. 71 puanla zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, kalan 27 puanın 21'ini alırsa puanı 92 yapacak. 62 puana sahip olan Sarı-Lacivertliler ise tüm maçlarını kazanırsa puanını 92'ye yükseltebilecek. Bu durumda, rakibi karşısında bir galibiyet, bir beraberlik elde ederek ikili averajı elinde bulunduran Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak.

        REKLAM

        AYNI 7 RAKİPLE OYNAYACAKLAR

        Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler, kalan maçlarında 7 kez aynı takımla mücadele edecek. Beşiktaş, Bodrum, Eyüpspor, Sivas, Trabzonspor, Kayseri ve Başakşehir, iki takımın da rakipleri olacak. Bu ekipler karşısında alınacak puanlar şampiyonluk yarışını etkileyecek. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında bu rakiplerle oynadığı maçlarda 16 puan toplamayı başardı. Galatasaray ise bu rakipler karşısında toplam 19 puan hanesine yazdırdı. Sadece Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

        İSTANBUL DIŞINDA 3 MAÇI KALDI

        Galatasaray, kalan 9 maçının 4'ünü evinde, 5'ini deplasmanda oynayacak. 5 dış saha karşılaşmasının 2'sinde İstanbul'da sahaya çıkacak. Yani Sarı-Kırmızılılar, kalan 9 maçın sadece 3'ünde İstanbul dışında mücadele edecek. Galatasaray, Samsunspor, Trabzonspor ve Göztepe maçları için İstanbul dışına çıkacak. Fenerbahçe ise kalan 10 maçın 5'ini Kadıköy'de taraftarı önünde oynayacak. Sahaya çıkacağı 5 deplasmanın 1'i İstanbul'da olacak. Sarı-Lacivertliler, Bodrum, Sivas, Gaziantep ve Hatay'a konuk olacak.

        MAKSİMUM 98 PUAN

        Geçen sezon 38 maçta 10 puanla rekor kırararak şampiyon olan Galatasaray, kalan 9 maçını da kazanırsa 36 maçta 98 puana ulaşacak. Geçen sezon 99 puan toplayan Fenerbahçe ise bu sezon en fazla 92 puana ulaşabilecek.

        SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

        İKİ TAKIM KALAN FİKSTÜRLERİNDE İLK YARIDA KAÇ PUAN TOPLADI?

        REKLAM

        GALATASARAY

        Beşiktaş (D) (Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1)

        BAY

        Samsunspor (D) (Galatasaray: 3 - Samsunspor: 2)

        Bodrum FK (E) (Bodrum FK: 0 - Galatasaray: 1)

        Eyüpspor (D) (Galatasaray: 2 - Eyüpspor: 2)

        Sivasspor (E) (Sivasspor: 2 - Galatasaray: 3)

        Trabzonspor (D) (Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3)

        Kayserispor (E) (Kayserispor: 1 - Galatasaray: 5)

        Göztepe (D) (Galatasaray: 2 - Göztepe: 1)

        Başakşehir FK (E) (Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2)

        FENERBAHÇE

        Bodrum FK (D) (Bodrum FK: 0 - Fenerbahçe: 2)

        Trabzonspor (E) (Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3)

        Sivasspor (D) (Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0)

        Kayserispor (E) (Kayserispor: 2 - Fenerbahçe: 6)

        REKLAM

        Gaziantep FK (D) (Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 1)

        Beşiktaş (E) (Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0)

        Başakşehir FK (D) (Fenerbahçe: 3 - Başakşehir: 1)

        Eyüpspor (E) (Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1)

        Hatayspor (D) (Fenerbahçe: 2 - Hatayspor: 1)

        Konyaspor (E) (Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"