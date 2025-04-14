Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanını 3-1'lik skorla geçti ve puan farkının artmasını engelledi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'te kaldı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
19- ADANA DEMİRSPOR: 3 PUAN
18- HATAYSPOR: 24 PUAN
17- SİVASSPOR: 37 PUAN
16- ALANYASPOR: 39 PUAN
15- BODRUM FK: 40 PUAN
14- KAYSERİSPOR: 43 PUAN
13- ÇAYKUR RİZESPOR: 44 PUAN
12- KONYASPOR: 46 PUAN
11- GÖZTEPE: 48 PUAN
10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
9- ANTALYASPOR: 48 PUAN
8- TRABZONSPOR: 50 PUAN
7- GAZİANTEP FK: 50 PUAN
6- BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN
5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
4- SAMSUNSPOR: 60 PUAN
Dördüncü bitirme ihtimali %28.2
3- BEŞİKTAŞ: 61 PUAN
Üçüncü bitirme ihtimali %62.8
2- FENERBAHÇE: 89 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %18.1