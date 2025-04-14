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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanını 3-1'lik skorla geçti ve puan farkının artmasını engelledi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:48
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'te kaldı.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        19- ADANA DEMİRSPOR: 3 PUAN

        5

        18- HATAYSPOR: 24 PUAN

        6

        17- SİVASSPOR: 37 PUAN

        7

        16- ALANYASPOR: 39 PUAN

        8

        15- BODRUM FK: 40 PUAN

        9

        14- KAYSERİSPOR: 43 PUAN

        10

        13- ÇAYKUR RİZESPOR: 44 PUAN

        11

        12- KONYASPOR: 46 PUAN

        12

        11- GÖZTEPE: 48 PUAN

        13

        10- KASIMPAŞA: 48 PUAN

        14

        9- ANTALYASPOR: 48 PUAN

        15

        8- TRABZONSPOR: 50 PUAN

        16

        7- GAZİANTEP FK: 50 PUAN

        17

        6- BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN

        18

        5- EYÜPSPOR: 56 PUAN

        19

        4- SAMSUNSPOR: 60 PUAN

        Dördüncü bitirme ihtimali %28.2

        20

        3- BEŞİKTAŞ: 61 PUAN

        Üçüncü bitirme ihtimali %62.8

        21

        2- FENERBAHÇE: 89 PUAN

        Şampiyonluk ihtimali %18.1

        22

        1- GALATASARAY: 92 PUAN

        Şampiyonluk ihtimali %81.8

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