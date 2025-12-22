Habertürk
Habertürk
        Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlandı: Galatasaray lider, Fenerbahçe namağlup! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlandı: Galatasaray lider, Fenerbahçe namağlup!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçıyla kapandı. Galatasaray, ligin ilk yarısını 42 puanla lider tamamlarken, Fenerbahçe 39 puanla takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.12.2025 - 22:55
        Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlandı!
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Galatasaray ligin ilk yarısını lider bitirdi.

        Ligde günün ilk maçında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi 5-1 yenerken, günün diğer karşılaşmasında, Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

        GALATASARAY ZİRVEDE BİTİRDİ

        Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını da 42'ye yükseltti.

        En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlamayı başardı.

        NAMAĞLUP TEK TAKIM FENERBAHÇE

        İlk yarının son haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

        Puanını 39'a yükselten sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamayan tek ekip oldu.

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor, sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan takımlar oldu.

        SONUÇLAR

        Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: 2-1

        TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1

        ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 0-3

        Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0

        Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0

        Göztepe-Samsunspor: 2-0

        Galatasaray-Kasımpaşa: 3-0

        RAMS Başakşehir-Gaziantep FK:

        Gençlerbirliği-Trabzonspor:

        PUAN DURUMU

        Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

        TAKIM O G B M A Y AV P
        1.GALATASARAY 17 13 3 1 39 12 27 42
        2.FENERBAHÇE 17 11 6 0 39 14 25 39
        3.TRABZONSPOR 17 10 5 2 33 20 13 35
        4.GÖZTEPE 17 9 5 3 21 9 12 32
        5.BEŞİKTAŞ 17 8 5 4 30 22 8 29
        6.SAMSUNSPOR 17 6 7 4 22 20 2 25
        7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 17 6 5 6 27 18 9 23
        8.KOCAELİSPOR 17 6 5 6 15 17 -2 23
        9.GAZİANTEP FK 17 6 5 6 24 30 -6 23
        10.CORENDON ALANYASPOR 17 4 9 4 16 15 1 21
        11.GENÇLERBİRLİĞİ 17 5 3 9 21 24 -3 18
        12.ÇAYKUR RİZESPOR 17 4 6 7 20 24 -4 18
        13.TÜMOSAN KONYASPOR 17 4 5 8 21 29 -8 17
        14.KASIMPAŞA 17 3 6 8 14 24 -10 15
        15.HESAP.COM ANTALYASPOR 17 4 3 10 16 31 -15 15
        16.ZECORNER KAYSERİSPOR 17 2 9 6 16 33 -17 15
        17.İKAS EYÜPSPOR 17 3 4 10 10 24 -14 13
        18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 17 2 3 12 14 32 -18 9

        İKİNCİ YARININ İLK HAFTA PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası 17 Ocak'ta başlayacak.

        Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 18. hafta programı şöyle:

        17 Ocak 2026 Cumartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

        18 Ocak 2026 Pazar:

        14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

        17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

        19 Ocak 2026 Pazartesi:

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

        20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

