Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 22:21 Güncelleme: 23.09.2025 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'den 7 takım PFDK'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF'nin açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Kocaelispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

        Kasımpaşa forması giyen Cafu ise Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

        Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Pendikspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'ı da PFDK'ye sevk etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        112 çağrılarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı
        112 çağrılarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor