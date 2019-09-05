Süper Lig'in transfer bilançosu

SÜPER LİG, KARLA KAPATTI

Süper Lig'de 17 Haziran'da başlayan 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 2 Eylül itibarıyla sona erdi. Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre; Ligimizdeki birçok ekip kadrolarını yeni isimlerle takviye ederken futbolun lokomotifi olan 4 Büyükler de taraftarlarını heyecanlandıracak oyuncuları kadrolarına kattılar. Giden futbolcu 356, gelen futbolcu sayısı ise 392 olan Süper Lig, buna rağmen yaz dönemini karla kapattı. Kulüpler, 67 milyon Euro transfer harcaması yaparken transfer geliri ise 82 milyon Euro'ya ulaştı.

Galatasaray'da Radamel Falcao, Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş'ta Muhammed Elneny ve Trabzonspor'da ise Daniel Sturridge ön plana çıkan isimler oldu.

EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ, EN FAZLA KAR TRABZONSPOR'DA

Transfer sürecinde kulüplerin sattıkları ve aldıkları oyunculara göre oluşan mali tabloları da dikkat çekti. Geçmiş yıllardaki yüksek rakamlı satışların aksine sadece Gary Medel'i 2 milyon Euro'ya satan Beşiktaş, buna karşılık 16 milyon Euro'luk transfer yaptı. Kartal -12 milyon Euro ile bu alanda en fazla zararda olan kulüp oldu. Trabzonspor ise 16.5 milyon Euro'luk Yusuf satışının yanında 4 milyon Euro'luk oyuncu alımı yaparken 12 milyon Euro ile en karda gözüken kulüp oldu. Kasımpaşa ise 10 milyon Euro'luk satışa karşılık hiç bonservis harcaması yapmayarak dikkat çeken bir başka ekip oldu.

Transferde en fazla futbolcuyu, 22 isimle İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattı.

REKORLAR ADEM LJAJİC VE YUSUF YAZICI'DA

Süper Lig'de bu sezonun en pahalı oyuncusu, Beşiktaş'ın 6.5 milyon Euro bonservis ödediği Adem Ljajic oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, 6 milyon Euro ile onu takip etti. Oyuncu satışında ise 16.5 milyon Euro'ya Lille'in yolunu tutan Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı ile 16 milyon Euro'ya Napoli'ye giden Fenerbahçe'nin Makedon yeteneği Eljif Elmas ilk iki sırayı aldılar. Bu yıldızları 10 milyon Euro bonservisle Aston Villa'ya giden Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet izledi.

Ligin dört büyüklerinden Trabzonspor 17, Galatasaray 14, Fenerbahçe 13, Beşiktaş ise 8 futbolcuyla kadrosuna takviye yaptı

GALATASARAY'IN YILDIZLARI LİGE 'DEĞER' KATTI

Süper Lig'de en değerli futbolcular listesinde Galatasaray'ın yeni transferleri dikkat çekti. Aslan'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle ilk sıraya yerleşirken, onu 23 milyon Euro'yla Steven Nzonzi izledi. Aslan'ın bir başka yeni transferi Mario Lemina ile Trabzonspor'un iki yıldızı Daniel Sturridge ve Abdülkadir Ömür 15'e milyon Euro'luk değerleriyle bu ikiliyi takip ettiler.

Transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü ise geçen sezon kadrosunda bulunan ancak sözleşmelerini fesheden 4 futbolcuyla yeniden anlaştı.

Oyuncu Takım Değeri Jean Michael Seri Galatasaray 25 milyon Euro Steven Nzonzi Galatasaray 23 milyon Euro Mario Lemina Galatasaray 15 milyon Euro Daniel Sturridge Trabzonspor 15 milyon Euro Abdülkadir Ömür Trabzonspor 15 milyon Euro Adem Ljajic Beşiktaş 12 milyon Euro Edin Visca Medipol Başakşehir 12 milyon Euro Max Kruse Fenerbahçe 12 milyon Euro Victor Moses Fenerbahçe 11 milyon Euro Radamel Falcao Galatasaray 10 milyon Euro Luiz Gustavo Fenerbahçe 10 milyon Euro Domagoj Vida Beşiktaş 10 milyon Euro Muhammed Elneny Beşiktaş 8 milyon Euro Christian Luyindama Galatasaray 7,5 milyon Euro Garry Rodrigues Fenerbahçe 7,5 milyon Euro



EN DEĞERLİ GALATASARAY

Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, Galatasaray, 136,40 milyon Euro kadro değeriyle ilk sırada bulunuyor. 84,45 milyon Euro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon Euro ile Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon Euro ile değeriyle Trabzonspor dördüncü sırada yer aldı. Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon Euro.

Not: Rakamlarda 'Transfermarkt' verileri baz alınmıştır.