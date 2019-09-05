Süper Lig'in transfer bilançosu

SÜPER LİG, KARLA KAPATTI
Süper Lig'de 17 Haziran'da başlayan 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 2 Eylül itibarıyla sona erdi. Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre; Ligimizdeki birçok ekip kadrolarını yeni isimlerle takviye ederken futbolun lokomotifi olan 4 Büyükler de taraftarlarını heyecanlandıracak oyuncuları kadrolarına kattılar. Giden futbolcu 356, gelen futbolcu sayısı ise 392 olan Süper Lig, buna rağmen yaz dönemini karla kapattı. Kulüpler, 67 milyon Euro transfer harcaması yaparken transfer geliri ise 82 milyon Euro'ya ulaştı.
EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ, EN FAZLA KAR TRABZONSPOR'DA
Transfer sürecinde kulüplerin sattıkları ve aldıkları oyunculara göre oluşan mali tabloları da dikkat çekti. Geçmiş yıllardaki yüksek rakamlı satışların aksine sadece Gary Medel'i 2 milyon Euro'ya satan Beşiktaş, buna karşılık 16 milyon Euro'luk transfer yaptı. Kartal -12 milyon Euro ile bu alanda en fazla zararda olan kulüp oldu. Trabzonspor ise 16.5 milyon Euro'luk Yusuf satışının yanında 4 milyon Euro'luk oyuncu alımı yaparken 12 milyon Euro ile en karda gözüken kulüp oldu. Kasımpaşa ise 10 milyon Euro'luk satışa karşılık hiç bonservis harcaması yapmayarak dikkat çeken bir başka ekip oldu.
REKORLAR ADEM LJAJİC VE YUSUF YAZICI'DA
Süper Lig'de bu sezonun en pahalı oyuncusu, Beşiktaş'ın 6.5 milyon Euro bonservis ödediği Adem Ljajic oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, 6 milyon Euro ile onu takip etti. Oyuncu satışında ise 16.5 milyon Euro'ya Lille'in yolunu tutan Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı ile 16 milyon Euro'ya Napoli'ye giden Fenerbahçe'nin Makedon yeteneği Eljif Elmas ilk iki sırayı aldılar. Bu yıldızları 10 milyon Euro bonservisle Aston Villa'ya giden Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet izledi.
GALATASARAY'IN YILDIZLARI LİGE 'DEĞER' KATTI
Süper Lig'de en değerli futbolcular listesinde Galatasaray'ın yeni transferleri dikkat çekti. Aslan'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle ilk sıraya yerleşirken, onu 23 milyon Euro'yla Steven Nzonzi izledi. Aslan'ın bir başka yeni transferi Mario Lemina ile Trabzonspor'un iki yıldızı Daniel Sturridge ve Abdülkadir Ömür 15'e milyon Euro'luk değerleriyle bu ikiliyi takip ettiler.
SÜPER LİG'DE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 15 OYUNCU
|Oyuncu
|Takım
|Değeri
|Jean Michael Seri
|Galatasaray
|25 milyon Euro
|Steven Nzonzi
|Galatasaray
|23 milyon Euro
|Mario Lemina
|Galatasaray
|15 milyon Euro
|Daniel Sturridge
|Trabzonspor
|15 milyon Euro
|Abdülkadir Ömür
|Trabzonspor
|15 milyon Euro
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|12 milyon Euro
|Edin Visca
|Medipol Başakşehir
|12 milyon Euro
|Max Kruse
|Fenerbahçe
|12 milyon Euro
|Victor Moses
|Fenerbahçe
|11 milyon Euro
|Radamel Falcao
|Galatasaray
|10 milyon Euro
|Luiz Gustavo
|Fenerbahçe
|10 milyon Euro
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|10 milyon Euro
|Muhammed Elneny
|Beşiktaş
|8 milyon Euro
|Christian Luyindama
|Galatasaray
|7,5 milyon Euro
|Garry Rodrigues
|Fenerbahçe
|7,5 milyon Euro
EN DEĞERLİ GALATASARAY
Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, Galatasaray, 136,40 milyon Euro kadro değeriyle ilk sırada bulunuyor. 84,45 milyon Euro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon Euro ile Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon Euro ile değeriyle Trabzonspor dördüncü sırada yer aldı. Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon Euro.
Not: Rakamlarda 'Transfermarkt' verileri baz alınmıştır.
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