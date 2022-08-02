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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2022-2023 Süper Lig maç fikstürü belli oldu mu?

Süper Lig heyecanı başlıyor! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2022-2023 sezonu futbolseverler tarafından yoğun şekilde merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, maç programlarının tarihi belli oldu mu? İşte ilk haftanın fikstürü...

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  • Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022-2023 Süper Lig maç fikstürü açıklandı mı?

    Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaların oynanacağı saat ve günler netleşti. Futbolseverlerin heyecanla bekledikleri Süper Lig’de sezon start veriyor. Ligin ve haftanın açılış karşılaşması ise İstanbulspor – Trabzonspor maçı olacak. Peki, İstanbulspor ve Trabzonspor maçı ile açılışı gerçekleşecek yeni sezonda Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 1. hafta maç programı… 
  • Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022-2023 Süper Lig maç fikstürü açıklandı mı?

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

    5 Ağustos 2022 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig’de ligin açılış maçı aynı gün Trabzonspor ile İstanbulspor arasında oynanacak. Karşılaşma 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Lig 23 Mayıs 2023 Pazar günü sona erecek.
  • Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022-2023 Süper Lig maç fikstürü açıklandı mı?

    SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

    Süper Lig’de ilk haftanın maç programı: 

    5 Ağustos 2022 Cuma

    İstanbulspor Trabzonspor saat 21.00

    6 Ağustos 2022 Cumartesi

    Sivasspor Gaziantep saat 19.15

    Beşiktaş Kayserispor saat 21.45

     
  • Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022-2023 Süper Lig maç fikstürü açıklandı mı?

     7 Ağustos 2022 Pazar

    F. Karagümrük – Alanyaspor saat 19.15

    Giresunspor – Adana Demirspor saat 19.15

    Antalyaspor – Galatasaray saat 21.45

    8 Ağustos 2022 Pazartesi

    Başakşehir – Kasımpaşa saat 19.15

    Fenerbahçe – Ümraniye saat 21.45

    Ankaragücü – Konyaspor saat 21.45

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