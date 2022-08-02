Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaların oynanacağı saat ve günler netleşti. Futbolseverlerin heyecanla bekledikleri Süper Lig’de sezon start veriyor. Ligin ve haftanın açılış karşılaşması ise İstanbulspor – Trabzonspor maçı olacak. Peki, İstanbulspor ve Trabzonspor maçı ile açılışı gerçekleşecek yeni sezonda Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 1. hafta maç programı…