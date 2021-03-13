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Süper Lig puan durumu 13 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 30. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam oynanan maçta Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi ve liderliğini pekiştirdi. Bugün 4 maç ile program devam ederken Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 13 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 30. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.28203562293363
2.GALATASARAY A.Ş.28184655233258
3.FENERBAHÇE A.Ş.28184652282458
4.TRABZONSPOR A.Ş.2815673529651
5.AYTEMİZ ALANYASPOR28137844281646
6.ATAKAŞ HATAYSPOR28137848351346
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.28111074032843
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2811894337641
9.GÖZTEPE A.Ş.2810994033739
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2871562631-536
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2771373132-134
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2788113334-132
13.YENİ MALATYASPOR28710113539-431
14.HES KABLO KAYSERİSPOR2787122232-1031
15.KASIMPAŞA A.Ş.2886143144-1330
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2978143248-1629
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.27610113144-1328
18.MKE ANKARAGÜCÜ2775153145-1426
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2868142746-1926
20.YUKATEL DENİZLİSPOR2766152648-2224
21.GENÇLERBİRLİĞİ2756162249-2721

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

12.03.202119:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2 - 3BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.03.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

13.03.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

13.03.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

13.03.202119:00HES KABLO KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş.

14.03.202113:30MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş.

14.03.202116:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-TRABZONSPOR A.Ş.

14.03.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

14.03.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ

15.03.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Haftayı bay geçen takım
YENİ MALATYASPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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