Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçlarının sonuçları ile birlikte merak konusu oldu. Süper Lig'in 20. haftası dün akşamki Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasıyla başladı ve bugünkü Alanyaspor ile Galatasaray maçı ile devam ederken, Pazartesi günkü maçlarla sona erecek. İşte TFF 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları

PUAN DURUMU - 20. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 12 5 2 28 10 18 41 2.GALATASARAY A.Ş. 19 10 5 4 37 21 16 35 3.EVKUR YENİ MALATYASPOR 20 9 6 5 32 22 10 33 4.TRABZONSPOR A.Ş. 20 9 6 5 36 27 9 33 5.ATİKER KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 8 6 5 32 24 8 30 7.KASIMPAŞA A.Ş. 20 9 2 9 38 34 4 29 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 7 7 6 28 27 1 28 9.ANTALYASPOR A.Ş. 19 8 4 7 19 23 -4 28 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 7 3 9 17 22 -5 24 11.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23 12.FENERBAHÇE A.Ş. 20 5 8 7 22 27 -5 23 13.GÖZTEPE A.Ş. 20 7 1 12 20 25 -5 22 14.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 20 5 7 8 17 27 -10 22 15.MKE ANKARAGÜCÜ 20 6 2 12 17 35 -18 20 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 3 9 7 23 29 -6 18 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17 18.AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17