Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ondördüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 14 8 3 3 23 9 14 27 2.GALATASARAY A.Ş. 13 8 2 3 23 10 13 26 3.FENERBAHÇE A.Ş. 14 8 2 4 27 20 7 26 4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 13 6 6 1 24 15 9 24 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 7 1 4 25 19 6 22 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 6 3 4 14 16 -2 21 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 13 5 5 3 22 16 6 20 8.YENİ MALATYASPOR 13 5 5 3 17 14 3 20 9.TRABZONSPOR A.Ş. 14 5 5 4 16 17 -1 20 10.GÖZTEPE A.Ş. 14 4 6 4 20 17 3 18 11.KASIMPAŞA A.Ş. 14 5 3 6 16 21 -5 18 12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 13 4 5 4 14 16 -2 17 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 4 3 5 15 12 3 15 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 13 4 3 6 19 22 -3 15 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 4 3 5 17 20 -3 15 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 3 5 4 10 12 -2 14 17.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 3 6 10 18 -8 12 18.YUKATEL DENİZLİSPOR 13 3 3 7 13 22 -9 12 19.HES KABLO KAYSERİSPOR 12 2 4 6 6 14 -8 10 20.MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 14 20 -6 9 21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 14 2 3 9 12 27 -15 9

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

22.12.2020 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 1 TRABZONSPOR A.Ş. 22.12.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş. 23.12.2020 16:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2 YUKATEL DENİZLİSPOR 23.12.2020 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 YENİ MALATYASPOR 23.12.2020 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. 0 - 4 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 23.12.2020 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 4 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 24.12.2020 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 24.12.2020 16:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 24.12.2020 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. 24.12.2020 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Haftayı bay geçen takım

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.