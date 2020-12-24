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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 14. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın maçında dün akşam Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'i 4-1 yendi. İşte, Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ondördüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR148332391427
2.GALATASARAY A.Ş.1382323101326
3.FENERBAHÇE A.Ş.148242720726
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.136612415924
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.127142519622
6.ATAKAŞ HATAYSPOR136341416-221
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.135532216620
8.YENİ MALATYASPOR135531714320
9.TRABZONSPOR A.Ş.145541617-120
10.GÖZTEPE A.Ş.144642017318
11.KASIMPAŞA A.Ş.145361621-518
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR134541416-217
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR124351512315
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK134361922-315
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.124351720-315
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR123541012-214
17.GENÇLERBİRLİĞİ123361018-812
18.YUKATEL DENİZLİSPOR133371322-912
19.HES KABLO KAYSERİSPOR12246614-810
20.MKE ANKARAGÜCÜ122371420-69
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR142391227-159

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

22.12.202016:00ATAKAŞ HATAYSPOR0 - 1TRABZONSPOR A.Ş.

22.12.202019:00GALATASARAY A.Ş.3 - 1GÖZTEPE A.Ş.

23.12.202016:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR

23.12.202016:00AYTEMİZ ALANYASPOR1 - 1YENİ MALATYASPOR

23.12.202019:00KASIMPAŞA A.Ş.0 - 4GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

23.12.202019:00FENERBAHÇE A.Ş.4 - 1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.12.202016:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

24.12.202016:00HES KABLO KAYSERİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

24.12.202019:00MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş.

24.12.202019:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Haftayı bay geçen takım
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

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