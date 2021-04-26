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SPOR TOTO SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.35236675363975
2.FENERBAHÇE A.Ş.35226764362872
3.GALATASARAY A.Ş.35216867333469
4.TRABZONSPOR A.Ş.361712744331163
5.AYTEMİZ ALANYASPOR361681255391656
6.ATAKAŞ HATAYSPOR351591157431454
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR35121674841752
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.351312105345851
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.351311114942750
10.GÖZTEPE A.Ş.351211125148347
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR351012134245-342
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.351012134556-1142
13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR36915123648-1242
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR35913134247-540
15.MKE ANKARAGÜCÜ35108174356-1338
16.KASIMPAŞA A.Ş.36910173954-1537
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK35910163753-1637
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR36910173960-2137
19.HES KABLO KAYSERİSPOR35811162746-1935
20.GENÇLERBİRLİĞİ3598183661-2535
21.YUKATEL DENİZLİSPOR35610193360-2728

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

23.04.202120:30GENÇLERBİRLİĞİ2 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

24.04.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR0 - 0ATAKAŞ HATAYSPOR

24.04.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.2 - 0FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

24.04.202120:30YUKATEL DENİZLİSPOR1 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.04.202120:30BEŞİKTAŞ A.Ş.3 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

24.04.202120:30FRAPORT-TAV ANTALYASPOR0 - 1GALATASARAY A.Ş.

25.04.202113:30HELENEX YENİ MALATYASPOR2 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

25.04.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 3BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

25.04.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK0 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR

25.04.202120:30FENERBAHÇE A.Ş.3 - 2KASIMPAŞA A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
GÖZTEPE A.Ş.

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