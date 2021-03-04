Spor Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi sekizinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|27
|18
|3
|6
|53
|21
|32
|57
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|26
|18
|3
|5
|57
|26
|31
|57
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|26
|17
|3
|6
|48
|27
|21
|54
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|26
|14
|6
|6
|32
|25
|7
|48
|5.ATAKAŞ HATAYSPOR
|27
|13
|7
|7
|47
|32
|15
|46
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|27
|11
|10
|6
|39
|30
|9
|43
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|12
|6
|8
|40
|26
|14
|42
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|27
|11
|8
|8
|43
|36
|7
|41
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|26
|9
|8
|9
|36
|31
|5
|35
|10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|26
|7
|13
|6
|24
|29
|-5
|34
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|7
|12
|7
|29
|30
|-1
|33
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|8
|8
|10
|33
|31
|2
|32
|13.YENİ MALATYASPOR
|27
|7
|10
|10
|33
|36
|-3
|31
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|26
|8
|5
|13
|29
|41
|-12
|29
|15.HES KABLO KAYSERİSPOR
|26
|7
|7
|12
|19
|31
|-12
|28
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|-13
|28
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|27
|6
|8
|13
|29
|45
|-16
|26
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|27
|6
|8
|13
|26
|43
|-17
|26
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|6
|5
|15
|30
|45
|-15
|23
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|5
|6
|15
|23
|46
|-23
|21
|21.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|5
|6
|15
|22
|48
|-26
|21
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|02.03.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2 - 1
|GENÇLERBİRLİĞİ
|02.03.202119:00
|YENİ MALATYASPOR
|0 - 1
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|03.03.202113:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|2 - 2
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|03.03.202116:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1 - 1
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|03.03.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|1 - 1
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|03.03.202119:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|2 - 1
|GALATASARAY A.Ş.
|03.03.202119:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|2 - 1
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|04.03.202116:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|04.03.202116:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|04.03.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Haftayı bay geçen takım
YUKATEL DENİZLİSPOR
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