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Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve maç sonuçları (puan durumu)

Puan durumu, Süper Lig 23. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Bu akşam Göztepe Trabzonspor'u ağırlarken, Rizespor'da Malatyaspor karşısında ev sahipliği yapacak. Bu hafta gözler ise Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde olacak. Peki Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte TFF Süper Lig 23. hafta puan durumu

Giriş: 22 Şubat 2019 Cuma, 21:18 | Güncelleme:

Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçları bugün Göztepe - Trabzonspor ve Rizespor - Malatyaspor maçları ile başladı. TFF Spor Toto Süper Lig 23. hafta 22 Şubat Cuma günü maçlarının ardından puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA 

  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 14 6 2 33 11 22 48
2.GALATASARAY A.Ş. 22 12 6 4 45 24 21 42
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 6 5 42 27 15 39
4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 22 9 7 6 34 25 9 34
5.ATİKER KONYASPOR 22 8 10 4 29 23 6 34
6.TRABZONSPOR A.Ş. 22 9 6 7 37 32 5 33
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 8 7 7 32 32 0 31
8.KASIMPAŞA A.Ş. 22 9 2 11 39 41 -2 29
9.ANTALYASPOR A.Ş. 22 8 5 9 22 31 -9 29
10.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 8 4 10 22 26 -4 28
11.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 22 7 7 8 20 28 -8 28
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 5 10 7 27 30 -3 25
13.GÖZTEPE A.Ş. 22 8 1 13 24 29 -5 25
14.BURSASPOR 22 4 12 6 19 23 -4 24
15. FENERBAHÇE A.Ş. 22 5 9 8 23 29 -6 24
16.MKE ANKARAGÜCÜ 22 7 3 12 20 35 -15 24
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 4 9 9 23 29 -6 21
18.AKHİSARSPOR 22 4 6 12 21 37 -16 18
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 21. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
22.02.2019 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

22.02.2019 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

23.02.2019 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

23.02.2019 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

23.02.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BURSASPOR

24.02.2019 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

24.02.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

24.02.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR

25.02.2019 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

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