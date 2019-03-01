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Süper Lig puan durumu! Spor Toto Süper Lig 24. hafta fikstürü ve maç sonuçları (puan durumu)

Puan durumu, Süper Lig 24. hafta maçlarının bu akşam başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig 24. hafta heyecanı bu akşam Antalyaspor - Ankaragücü karşılaşmasıyla başlıyor. Peki Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte TFF Süper Lig 24. hafta puan durumu

Giriş: 01 Mart 2019 Cuma, 17:04 | Güncelleme:

Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçlarının bu akşam başlamasıyla birlikte futbolseverlerin puan durumuna da ilgisi yoğun oldu. Bu akşamki Antalyaspor - Ankaragücü maçı, haftanın ilk maçı olacak. TFF Spor Toto Süper Lig 24. hafta 1 Mart Cuma günü maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 24. HAFTA 

  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 15 6 2 36 11 25 51
2.GALATASARAY A.Ş. 23 13 6 4 46 24 22 45
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 11 7 5 45 30 15 40
4.TRABZONSPOR A.Ş. 23 10 6 7 40 33 7 36
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 9 7 7 34 28 6 34
6.ATİKER KONYASPOR 23 8 10 5 29 24 5 34
7.ANTALYASPOR A.Ş. 23 9 5 9 24 32 -8 32
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 8 7 8 33 34 -1 31
9.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31
10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 23 8 7 8 21 28 -7 31
11.KASIMPAŞA A.Ş. 23 9 2 12 39 44 -5 29
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 10 7 30 30 0 28
13.MKE ANKARAGÜCÜ 23 8 3 12 22 36 -14 27
14. FENERBAHÇE A.Ş. 23 5 10 8 26 32 -6 25
15.GÖZTEPE A.Ş. 23 8 1 14 25 32 -7 25
16.BURSASPOR 23 4 12 7 19 26 -7 24
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 4 9 10 24 31 -7 21
18.AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
01.03.2019 20:30 ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

02.03.2019 16:00 BURSASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

02.03.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

02.03.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

03.03.2019 13:30 ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.

03.03.2019 16:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

03.03.2019 19:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - GALATASARAY A.Ş.

04.03.2019 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

04.03.2019 20:00 AKHİSARSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

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