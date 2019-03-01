Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçlarının bu akşam başlamasıyla birlikte futbolseverlerin puan durumuna da ilgisi yoğun oldu. Bu akşamki Antalyaspor - Ankaragücü maçı, haftanın ilk maçı olacak. TFF Spor Toto Süper Lig 24. hafta 1 Mart Cuma günü maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 24. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 15 6 2 36 11 25 51 2.GALATASARAY A.Ş. 23 13 6 4 46 24 22 45 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 11 7 5 45 30 15 40 4.TRABZONSPOR A.Ş. 23 10 6 7 40 33 7 36 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 9 7 7 34 28 6 34 6.ATİKER KONYASPOR 23 8 10 5 29 24 5 34 7.ANTALYASPOR A.Ş. 23 9 5 9 24 32 -8 32 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 8 7 8 33 34 -1 31 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31 10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 23 8 7 8 21 28 -7 31 11.KASIMPAŞA A.Ş. 23 9 2 12 39 44 -5 29 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 10 7 30 30 0 28 13.MKE ANKARAGÜCÜ 23 8 3 12 22 36 -14 27 14. FENERBAHÇE A.Ş. 23 5 10 8 26 32 -6 25 15.GÖZTEPE A.Ş. 23 8 1 14 25 32 -7 25 16.BURSASPOR 23 4 12 7 19 26 -7 24 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 4 9 10 24 31 -7 21 18.AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18