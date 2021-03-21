Süper Lig'de 31. hafta sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında bir maçı eksik lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakada, 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş 64 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Bay haftasını henüz geride bırakmayan Fenerbahçe ise 59 puana çıktı.

Günün diğer maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Bu karşılaşmanın ardından Erzurum temsilcisinde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Orta sıralara tırmanmak isteyen İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği sezonun iyi takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon Medipol Başakşehir ise deplasmanda ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, 30 puana ulaşarak küme düşme hattının 1 puan üzerine çıktı.

Haftanın dikkati çeken bir diğer karşılaşması ise zirve yarışındaki Galatasaray ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor arasında oynandı. Müsabakayı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, derbi haftasını iyi değerlendiremedi. Bu sonuçla Galatasaray, bir maçı fazla olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştü.

SONUÇLAR

Ligde 31. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 2-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 4-1

Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 0-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

EN GOLLÜ HAFTA GERİDE KALDI

Ligin 31. haftasında oynanan 10 karşılaşmada takımlar, toplam 37 kez fileleri havalandırdı. Bu sayı, sezonun en gollü dönemi olarak kayıtlara geçti.

Bu hafta oynanan 10 maçın 9'unda en az 1 kez takımlar gol sevinci yaşarken, sadece Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir müsabakası golsüz tamamlandı.

Haftanın en gollü maçı ise 8 kez filelerin havalandırıldığı Göztepe-Demir Grup Sivasspor (3-5) mücadelesi oldu. Bu karşılaşmayı 7 golle Galatasaray-Çaykur Rizespor (3-4) müsabakası izledi.

Süper Lig'de daha önceki en gollü dönem, 35 kez filelerin havalandırıldığı 15. hafta olmuştu.

Ligde tamamlanan 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: