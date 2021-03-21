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Süper Lig'de sezonun en gollü haftası geride kaldı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun en çok gol atılan haftası yaşandı. Ligde 31. hafta 1-1 beraberlikle tamamlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle sona erdi. Bir maçı eksik Beşiktaş, haftayı en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde lider kapattı

Süper Lig puan durumu 2021: Süper Lig'de sezonun en gollü haftası geride kaldı!

Süper Lig'de 31. hafta sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında bir maçı eksik lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakada, 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş 64 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Bay haftasını henüz geride bırakmayan Fenerbahçe ise 59 puana çıktı.

Günün diğer maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Bu karşılaşmanın ardından Erzurum temsilcisinde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Orta sıralara tırmanmak isteyen İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği sezonun iyi takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon Medipol Başakşehir ise deplasmanda ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, 30 puana ulaşarak küme düşme hattının 1 puan üzerine çıktı.

Haftanın dikkati çeken bir diğer karşılaşması ise zirve yarışındaki Galatasaray ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor arasında oynandı. Müsabakayı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, derbi haftasını iyi değerlendiremedi. Bu sonuçla Galatasaray, bir maçı fazla olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştü.

SONUÇLAR

Ligde 31. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 2-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 4-1

Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 0-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

EN GOLLÜ HAFTA GERİDE KALDI

Ligin 31. haftasında oynanan 10 karşılaşmada takımlar, toplam 37 kez fileleri havalandırdı. Bu sayı, sezonun en gollü dönemi olarak kayıtlara geçti.

Bu hafta oynanan 10 maçın 9'unda en az 1 kez takımlar gol sevinci yaşarken, sadece Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir müsabakası golsüz tamamlandı.

Haftanın en gollü maçı ise 8 kez filelerin havalandırıldığı Göztepe-Demir Grup Sivasspor (3-5) mücadelesi oldu. Bu karşılaşmayı 7 golle Galatasaray-Çaykur Rizespor (3-4) müsabakası izledi.

Süper Lig'de daha önceki en gollü dönem, 35 kez filelerin havalandırıldığı 15. hafta olmuştu.

Ligde tamamlanan 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR0GBMAYAVP
1. BEŞİKTAŞ29204563303364
2. GALATASARAY30194761273461
3. FENERBAHÇE30185754312359
4. TRABZONSPOR3016773930955
5. AYTEMİZ ALANYASPOR30147948291949
6. GAZİANTEP301211744341047
7. ATAKAŞ HATAYSPOR29137948361246
8. FATİH KARAGÜMRÜK30128104638844
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR2991373735240
10. GÖZTEPE30109114341239
11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR3081572936-739
12. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2999113535036
13. ÇAYKUR RİZESPOR29810113647-1134
14. YENİ MALATYASPOR29711113741-432
15. KASIMPAŞA3087153347-1431
16. HES KABLO KAYSERİSPOR2987142238-1631
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR3079143248-1630
18. MKE ANKARAGÜCÜ2985163549-1429
19. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3069152849-2127
20. GENÇLERBİRLİĞİ2976162651-2527
21. YUKATEL DENİZLİSPOR2967162650-2425
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