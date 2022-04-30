Süper Lig'de 2021-2022 sezonu düğümü çözülmek üzere. Zirvede ve alt sıralarda nefeslerin tutulduğu haftada lider Trabzonspor, bu akşam şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte konuya dair son durum...

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Süper Lig'de matematiksel olarak lider Trabzonspor ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bulunuyor. 2. sıradaki Fenerbahçe'nin haftanın ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından gözler Trabzonspor Antalyaspor maçına çevrildi.

Bu akşam 20:30'da Antalyaspor karşısına çıkacak olan Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo mavili takım, bu akşam Antalyaspor karşısında sahadan yenilgi ile ayrılırsa; sonraki 3 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

2. sırada yer alan Fenerbahçe ise şampiyonluk için tüm maçlarını kazanması ve rakibi Trabzonspor'un tüm maçlarını kaybetmesini bekleyecek.