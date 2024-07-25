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        Haberler Spor Transfer Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu - Futbol Haberleri

        Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu

        Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transfer için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Böylece Süper Lig tarihindeki en pahalı transferi gerçekleşmiş oldu. 2000/01 sezonunda Galatasaray'ın Porto'dan 17 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jardel, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olmuştu. İşte Süper Lig tarihinin en pahalı 15 transferi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 13:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:04
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        1

        Fred

        Manchester United > Fenerbahçe'ye | 9.74 milyon euro

        2

        Sebastian Szymanski

        Dinamo Moskova > Fenerbahçe'ye | 9.75 milyon euro

        3

        Moussa Sow

        Lille > Fenerbahçe'ye | 10 milyon euro

        4

        Raul Meireles

        Chelsea > Fenerbahçe'ye | 10 milyon euro

        5

        Younes Belhanda

        Dinamo Kiev > Galatasaray'a | 10 milyon euro

        6

        Ernest Muci

        Legia Varşova > Beşiktaş'a | 10 milyon euro

        7

        Mauro İcardi

        Paris Saint-Germain > Galatasaray | 10 milyon euro

        8

        Moatasem Al-Musrati

        Braga > Beşiktaş'a | 11 milyon euro

        9

        Bruma

        Sporting Lizbon > Galatasaray'a | 13 milyon euro

        10

        Emmanuel Emenike

        Spartak Moskova > Fenerbahçe |13 milyon euro

        11

        Mbaye Diagne

        Kasımpaşa > Galatasaray | 13 milyon euro

        12

        Dani Güiza

        Mallorca > Fenerbahçe | 14 milyon euro

        13

        Nicolo Zaniolo

        Roma > Galatasaray | 15 milyon euro

        14

        Cengiz Ünder

        Marsilya > Fenerbahçe | 15 milyon euro

        15

        Jardel

        Porto > Galatasaray | 17.05 miyon euro

        16

        Youssef En-Nesyri

        Sevilla > Fenerbahçe | 19.50 miyon euro

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