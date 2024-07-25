Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transfer için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Böylece Süper Lig tarihindeki en pahalı transferi gerçekleşmiş oldu. 2000/01 sezonunda Galatasaray'ın Porto'dan 17 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jardel, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olmuştu. İşte Süper Lig tarihinin en pahalı 15 transferi
Fred
Manchester United > Fenerbahçe'ye | 9.74 milyon euro
Sebastian Szymanski
Dinamo Moskova > Fenerbahçe'ye | 9.75 milyon euro
Moussa Sow
Lille > Fenerbahçe'ye | 10 milyon euro
Raul Meireles
Chelsea > Fenerbahçe'ye | 10 milyon euro
Younes Belhanda
Dinamo Kiev > Galatasaray'a | 10 milyon euro
Ernest Muci
Legia Varşova > Beşiktaş'a | 10 milyon euro
Mauro İcardi
Paris Saint-Germain > Galatasaray | 10 milyon euro
Moatasem Al-Musrati
Braga > Beşiktaş'a | 11 milyon euro
Bruma
Sporting Lizbon > Galatasaray'a | 13 milyon euro
Emmanuel Emenike
Spartak Moskova > Fenerbahçe |13 milyon euro
Mbaye Diagne
Kasımpaşa > Galatasaray | 13 milyon euro
Dani Güiza
Mallorca > Fenerbahçe | 14 milyon euro
Nicolo Zaniolo
Roma > Galatasaray | 15 milyon euro
Cengiz Ünder
Marsilya > Fenerbahçe | 15 milyon euro
Jardel
Porto > Galatasaray | 17.05 miyon euro