Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Süper Lig’de ilk yarı ne zaman sona erecek? 2024-2025 Süper Lig bitiş tarihi

        Süper Lig'de ilk yarı ne zaman sona erecek? 2024-2025 Süper Lig bitiş tarihi

        Aralık ayına girilmesiyle Süper Lig'de ilk yarının bitiş tarihi merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonu programını daha önce açıkladı. Futbolseverler ise ilk yarının sona ereceği tarihi araştırıyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman sona erecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de 15. haftaya girilirken ilk yarı müsabakalarına ne zaman ara verileceği internette merak edilenler arasında yer buldu. Bilindiği üzere Süper Lig’de yeni sezonda 19 takım mücadele ederken bay geçilmesinden ötürü ilk yarı 17. hafta sona erecek. Peki, ilk yarının bitiş tarihi ne zaman? İşte detaylar...

        2

        SÜPER LİG’DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

        3

        İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

        4

        SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ise 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!