Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekildi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar ve büyük ödül açıklandı. İşte, 9 Nisan 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları...

9 NİSAN 2024 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

5-6-18-20-44-48

Büyük ödül: 25.242.191,21 TL

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR? Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.