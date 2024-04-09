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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto çekildi! 9 Nisan 2024 Salı Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto çekildi! İşte 9 Nisan 2024 Süper Loto'da kazandıran sayılar

        Bu akşam saat 21.30'da çekilen Süper Loto'da sonuçlar açıklandı. Canlı yayında gerçekleşen çekiliş ile büyük ödül de belirlendi. İşte, 9 Nisan Salı 2024 Süper Loto'da kazandıran sayılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 09.04.2024 - 21:38
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        Süper Loto çekildi!
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        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekildi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar ve büyük ödül açıklandı. İşte, 9 Nisan 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları...

        9 NİSAN 2024 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

        5-6-18-20-44-48

        Büyük ödül: 25.242.191,21 TL

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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