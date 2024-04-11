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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto çekildi! İşte 11 Nisan Perşembe 2024 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto ödülü

        Süper Loto çekildi! İşte 11 Nisan 2024 Perşembe Süper Loto sonuçları

        Haftanın üç günü çekilen Süper Loto'nun, ikinci çekilişi tamamlandı. Süper Loto sonuçlarının açıklanmasının ardından, büyük ödül de açıklandı. İşte, 11 Nisan 2024 Perşembe Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 21:37 Güncelleme: 11.04.2024 - 21:37
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        Süper Loto çekildi!
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        Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan Süper Loto çekilişi sonrası hem kazandıran sayılar hem de büyük ödül belirlendi. İşte, 11 Nisan Perşembe 2024 Süper Loto sonuçları....

        11 NİSAN PERŞEMBE 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        4-16-19-20-28-34

        Büyük ödül: 29.407.305,64 TL

        SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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