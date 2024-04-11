Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan Süper Loto çekilişi sonrası hem kazandıran sayılar hem de büyük ödül belirlendi. İşte, 11 Nisan Perşembe 2024 Süper Loto sonuçları....

11 NİSAN PERŞEMBE 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

4-16-19-20-28-34

Büyük ödül: 29.407.305,64 TL

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