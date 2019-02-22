Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Süper Loto'da 6 bilen 10 haftadır çıkmayınca 19 milyon 661 bin liralık büyük ikramiye bu akşamki çekilişe kaldı. Bu akşamki büyük ikramiye miktarı ise 22 milyon 804 bin 850 lira oldu. İşte MPİ 21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve talihli rakamlar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 21 ŞUBAT 2019: 2 - 6 - 15 - 19 - 22 - 50

6 Bilen Kişi Sayısı 11. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 22.804.853,64 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 99



Kişi Başına Düşen İkramiye 9.878,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.577 Kişi Başına Düşen İkramiye 188,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 116.838 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,50 TL



SÜPER LOTO'DA REKOR 42 MİLYON

Süper Loto'da son dönemde verilen en büyük ikramiye 42 milyon 532 bin 640 lira. 05 - 12 - 15 - 17 - 20 - 40 şanslı rakamlarını Erzincan'dan bilen 1 kişi ikramiyenin tek sahibi oldu. Büyük ikramiye 11 kez devretmişti.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 14 ŞUBAT: 10 - 26 - 28 - 32 - 34 - 40