Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı! İşte 30 Aralık 2023 Süper Loto sonucu sorgulama

        Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı! İşte 30 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları

        Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişi tamamlandı. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 22:30'da açıklandı. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 30 Aralık Cumartesi 2023 Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 23:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 Aralık Süper Loto sonuçları!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her hafta Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 22:30'da açıklandı. İşte 30 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        30 ARALIK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        30 - 32 - 43 - 44 - 58 - 60

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        2023'te anne-baba olanlar
        2023'te anne-baba olanlar
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te sinemada neler oldu?
        2023'te sinemada neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu