Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Süper Loto
ABONE OL

Süper Loto sonuçları 12 Eylül: Talihli rakamlar belli oldu! MPİ sonuç ekranı

Süper Loto sonuçları 12 Eylül akşamı Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş sonrası şans oyunu tutkunları merak içerisinde Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgisini araştırmaya başladı. Merak edenler için Süper Loto çekiliş bilgilerini haberimizde derledik. İşte heyecanla araştırılan sonuçlar...

Süper Loto sonuçları 12 Eylül: Talihli rakamlar belli oldu! MPİ sonuç ekranı

Süper Loto 12 Eylül sonuçları geçtiğimiz akşam saat 21.30'da Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından gözler 12 Eylül Süper Loto sonuçlarına çevrildi. İşte merakla beklenen talihli rakamlar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 12 EYLÜL

1, 10, 17, 22, 50 ve 58

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Günlük burç yorumları! (13 Eylül 2021 Pazartesi)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 12 Eylül 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAM Süper Loto'da dev ikramiyenin sonucu...
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 12 Eylül 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren
YAŞAM Şans Topu'nda kazandıran numaralar...
Günlük burç yorumları! (12 Eylül 2021 Pazar)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Son Dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 11 Eylül 2021 Sayısal Loto sonuç sorgula
YAŞAM 11 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Çocuğuyla anısını paylaştı... Sosyal medyada güldüren tweetler! - Haberler
YAŞAM Çocuğuyla anısı viral oldu... Güldüren paylaşım
Alacahöyük'teki 7 bin yıllık kültürel zaman dizilimi tespit edilecek
YAŞAM Alacahöyük'teki 7 bin yıllık kültürel zaman dizilimi ...
Sivas'ta Hititlerin tapınağı gün yüzüne çıkarılacak
YAŞAM Hititlerin tapınağı gün yüzüne çıkarılacak
Çambaşı Yaylası turistlerin gözdesi oldu
YAŞAM Uçsuz bucaksız ormanları ve havasıyla hayran ...
Su altı kazılarında Osmanlı savaş gemisi gün yüzüne çıkarılıyor
YAŞAM Osmanlı savaş gemisi gün yüzüne çıkarılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.