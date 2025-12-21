Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları 22 Aralık 2025 Pazar: Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu mu?

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2025 Pazar Süper Loto kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı

        Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda çekilen Süper Loto'nun sonuçları belli oldu. Canlı yayında yapılan çekiliş sonucunda haftanın son gününde kazandıran sayılar açıklandı. İşte, 22 Aralık 2025 Pazar Süper Loto sonuçları...

        Giriş: 21.12.2025 - 21:38 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:38
        Süper Loto sonuçları belli oldu!
        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. İşte, 22 Aralık 2025 Pazar Süper Loto sonuçları...

        22 ARALIK 2025 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

        9 - 11 - 12 - 21 - 32 - 34

        Büyük ödül: 84 milyon 196 bin 53 TL

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

