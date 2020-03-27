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26 Mart Süper Loto sonucu sorgulama 2020 - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 649. hafta çekilişi yapılan Süper Loto'nun 19.401.117,64 TL büyük ikramiyesi bu hafta 7. devrini gerçekleştirdi. Süper Loto tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları 26 Mart 2020

Süper Loto 26 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

26 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 05 - 06 - 10 - 33 - 35 - 47

HABERTÜRK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Bilen Kişi Sayısı7. DevirKişi Başına Düşen İkramiye19.401.117,64 TL
5 Bilen Kişi Sayısı61Kişi Başına Düşen İkramiye10.427,40 TL
4 Bilen Kişi Sayısı3.439Kişi Başına Düşen İkramiye201,45 TL
3 Bilen Kişi Sayısı

78.009

Kişi Başına Düşen İkramiye

14,90 TL

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 MART 2020: 2 - 17 - 19 - 35 - 44 - 49

6 Bilen Kişi Sayısı6. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye16.591.900,43 TL
5 Bilen Kişi Sayısı78Kişi Başına Düşen İkramiye8.943,30 TL
4 Bilen Kişi Sayısı4.612Kişi Başına Düşen İkramiye164,10 TL
3 Bilen Kişi Sayısı92.898Kişi Başına Düşen İkramiye13,75 TL
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