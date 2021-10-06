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Süper Loto sonuçları 5 Ekim: Talihli rakamlar belli oldu! MPİ sonuç ekranı

Süper Loto sonuçları 5 Ekim akşamı Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş sonrası şans oyunu tutkunları merak içerisinde Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgisini araştırmaya başladı. Merak edenler için Süper Loto çekiliş bilgilerini haberimizde derledik. İşte heyecanla araştırılan sonuçlar...

Süper Loto sonuçları 5 Ekim: Talihli rakamlar belli oldu! MPİ sonuç ekranı

Süper Loto 5 Ekim sonuçları geçtiğimiz akşam saat 21.30'da Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından gözler 5 Ekim Süper Loto sonuçlarına çevrildi. İşte merakla beklenen talihli rakamlar...

5 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI: 36 - 25 - 09 - 18 - 59 - 41


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ansıtılır.

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