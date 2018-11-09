Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş yapılan çekilişle sona erdi. Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bu haftaya kalmıştı. Ancak bu akşamki Süper Loto çekilişinde de 6 bilen çıkmadı ve 3 milyon 471 bin 507 liralık büyük ikramiye haftaya devretti. Peki Süper Loto'da şanslı rakamlar neler oldu? İşte 8 Kasım Perşembe Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 8 KASIM: 5 - 6 - 10 - 16 - 17 - 27

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi 6 bin 659 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 297 kişi 142'şer lira 90'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 722 kişi 13 lira ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.471.507,64 TL

5 bilen kişi sayısı: 86 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.659,45 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.297 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 142,90 TL

3 bilen kişi sayısı : 81.722 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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