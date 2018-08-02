Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 563. hafta çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 5 milyon 368 bin 585 lira, büyük ikramiye tutarı ise 3 milyon 294 bin 346 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta 1 bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşmişti. Geçen haftadan bu çekilişe 1 milyon 597 bin 242 lira devretti. Bu hafta yapılan çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar belli oldu. İşte 2 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 AĞUSTOS 2018)

2 Ağustos Süper Loto sonucu: 01 - 07 - 27 - 28 - 39 - 51

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 26 Temmuz 2018 tarihli 562. hafta çekilişinde şanslı numaralar 16 - 20 - 39 - 45 - 50 - 52 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşti. Öte yandan 5 bilen 35 kişi 14 bin 198 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 496 kişi 214 bin 25'er kuruş, 3 bilen 53 bin 672 kişi ise 17 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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