Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan 566. hafta çekilişi için nefesler tutulmuştu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Büyük ikramiye tutarının 1 milyon 216 bin 679 lira olarak açıklandığı çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. İşte 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 AĞUSTOS)

23 Ağustos Süper Loto sonucu: 02 - 06 - 20 - 26 - 42 - 54

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 216 bin 679 lira 39 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 8 bin 54 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 162 kişi 187 lira 85'er kuruş, 3 bilen 44 bin 312 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 487 bin 50 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 75 bin 944 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 828 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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