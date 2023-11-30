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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla, öğren!

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları

        Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ikinci Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklandı. Şans oyunu tutkunları için Süper Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, 30 Kasım 2023 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 22:41 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:41
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. İşte, 30 Kasım 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

        30 KASIM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        34 - 40 - 42 - 52 - 57 - 58

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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