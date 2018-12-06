Süper Loto çekilişi için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte de 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirmiş ve büyük ikramiye bu haftaya devretmişti. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. İşte, 6 Aralık Süper Loto talihli rakamları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 ARALIK

Süper Loto sonuçları (6 Aralık) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılıyor. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

İşte Süper Loto 6 Aralık sonuçları: 6 - 17 - 28 - 34 - 47 - 53

Süper Loto Oyununun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

▶ (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

▶ (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

▶(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 KASIM: 02 - 13 - 22 - 38 - 48 - 53

6 Bilen Kişi Sayısı 2.Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.306.685,43 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 46 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.330,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.149 Kişi Başına Düşen İkramiye 178,00 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 62.892 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,35 TL

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