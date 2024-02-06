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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Şubat 2024 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Şubat 2024 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın ilk çekilişi başladı. Yurt genelinde binlerce kişinin şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 6 Şubat 2024 Salı Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 21:40 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:40
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        6 Şubat Süper Loto sonuçları
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        Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte 6 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        6 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        4 - 15 - 31 - 42 - 51 - 61

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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