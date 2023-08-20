Süper Loto çekiliyor! Haftanın üç günü çekilen Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Saat 21.30'da gerçekleşecek çekiliş ile beraber doğru tahmin yapan vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanacak. İşte, 20 Ağustos 2023 Pazar Süper Loto'da son durum...

Saat 21.30'da gerçekleşecek Süper Loto çekilişiyle beraber bir kez daha büyük ödül açıklanacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekiliş ile 20 Ağustos 2023 Pazar gününün şanslı sayıları belli olacak.

20 AĞUSTOS PAZAR 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Çekiliş henüz gerçekleşmedi. Sonuçları Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.