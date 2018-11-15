Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresince her Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun dün yapılan 578. hafta çekilişi saat 21.15'te başladı. Yaklaşık 5 dakika içinde şanslı rakamlar açıklandı. Peki, Süper Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 15 Kasım Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 KASIM

Süper Loto sonuçları (15 Kasım) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılıyor. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

İşte Süper Loto sonuçları 15 Kasım: 31 - 34 - 37 - 39 - 48 - 50

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAĞCILAR

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.381.907,55 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 57 Kişi Başına Düşen İkramiye 10.429,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.926 Kişi Başına Düşen İkramiye 218,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 63.885 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,25 TL

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

▶ (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

▶ (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

▶(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ (8 KASIM) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 05 - 06 - 10 - 16 - 17 - 27

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe:

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

5 bilen kişi sayısı : 86

4 bilen kişi sayısı : 4.297

3 bilen kişi sayısı : 81.722

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.471.507,64 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.659,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 142,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL

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