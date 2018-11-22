Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri yapılan Süper Loto çekilişi bu Perşembe günü yani 22 Kasım'da da yine Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından gerçekleştirildi. İşte Süper Loto sonuçları 22 Kasım sorgulama sayfası...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 KASIM

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canı olarak yayınlandı.

İşte MPİ Süper Loto sonuçları 22 Kasım: 1 - 24 - 47 - 4 - 39 - 51

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

22 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre 1.631.786,24 TL'lik büyük ikramiye 6 bilen çıkmayınca devretti.

İşte diğer sonuçlar:

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.631.786,24 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 40 Kişi Başına Düşen İkramiye 12.692,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.529 Kişi Başına Düşen İkramiye 215,30 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 55.753 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,90 TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları (15 Kasım) Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılıyor. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

İşte Süper Loto sonuçları 15 Kasım: 31 - 34 - 37 - 39 - 48 - 50

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAĞCILAR

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.381.907,55 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 57 Kişi Başına Düşen İkramiye 10.429,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.926 Kişi Başına Düşen İkramiye 218,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 63.885 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,25 TL

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

▶ (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

▶ (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

▶(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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